POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden von Samstag, 04.02.2023

Leer (ots)

++Sprengung eines Zigarettenautomaten, Täter gestellt++Bedrohung und versuchte Körperverletzung++Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung++2x Führen eines Pkw unter Einfluss von Betäubungsmitteln++Führen eines E-Scooter unter Alkoholeinfluss++Betrunkener Pkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall++Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden++

Sprengung eines Zigarettenautomaten, Täter gestellt

Emden - Am Freitagabend wurden Anwohner des Conrebbersweg gegen 22:50 Uhr durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Als sie nachschauten, stellten sie fest, dass der dort befindliche Zigarettenautomat augenscheinlich gesprengt wurde. Drei Personen waren dabei, das umherliegende Geld und die Zigarettenschachteln einzusammeln. Die Polizei wurde alarmiert und die Personen flüchteten in Richtung eines Sportplatzes. Die eingesetzten Kräfte konnten eine Beschreibung der Personen erlangen und nahmen die Verfolgung auf. Das Sportgelände wurde umstellt und es wurden Diensthunden eingesetzt. Im Ergebnis konnten dann zwei der Flüchtigen (m., beide 17 Jahre alt und aus Emden) gestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Sorgeberechtigten übergeben. Bezüglich der dritten Personen laufen noch die Ermittlungen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1500 EUR eingeschätzt.

Emden - Bedrohung, versuchte Körperverletzung -ZEUGEN gesucht-

Emden - Am Samstag rauchte gegen 01:30 Uhr in der Boltentorstraße auf dem Parkplatz eines Vereins ein 21-jähriger Mann aus Emden eine Zigarette. Dann kam aus dem Vereinsgebäude eine Personengruppe, aus der heraus der Raucher von einem anderen, augenscheinlich alkoholisierten Mann, um eine Zigarette gebeten wurde. Als ihm diese verweigert wurde, kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf der Mann dem Raucher Schläge mit einer Flasche androhte, die er in der Hand hielt. Der Bedrohte schlug dem Mann die Flasche aus der Hand, worauf er von dem anderen am Hals ergriffen und gewürgt wurde. Das Opfer konnte sich aus dem Griff befreien und der Täter entfernte sich als Beifahrer in einem weißen VW Up mit der Städtekennung LER. Der Angreifer wurde wie folgt beschrieben. - ca 18-20 Jahre, - 175cm lang, - schlank, - kurze blonde Haare - dunkle Jacke, helle Jeans, - kein Bart, keine Brille. Personen, die weitere Angaben zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden. Das Opfer wurde nicht verletzt.

Emden - Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung -ZEUGEN gesucht-

Emden - Am Freitag hörte ein Mieter (39 Jahre alt) in einem Mehrfamilienhaus in der Neutorstraße gegen 21:40 Uhr Lärm an seiner Wohnungstür. Als er nachschaute, sah er, dass die Scheibe der Wohnungstür zerstört worden war. Vor der Tür stand zudem eine Person, die nun aus dem Haus flüchtete. Der Mieter folgte dem Mann und konnte ihn vor dem Haus ansprechen, doch dieser sprach nur gebrochenes Englisch und rannte davon. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: - ca. 185 cm groß, - ca. 45 Jahre alt, - trug eine schwarze Winterjacke mit weißer Unterschrift auf der linken Brustseite, - hatte braune kurze Haare. Wer die Person kennt oder weitere Hinweise zu Tat und/oder Täter machen kann, der melde sich bitte bei der Polizei in Emden. Die Schadenshöhe an der Tür wird auf ca. 100 EUR geschätzt.

2 x Führen eines Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Rhauderfehn - Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte am Freitagabend ein 21-jähriger Mann aus Esterwegen seinen Pkw. Bei einer Polizeikontrolle gegen 21:40 Uhr im Wollgrasweg konnten die Polizeibeamten entsprechende Hinweise erlangen. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.

Leer - Um 23:45 Uhr des Freitagabend mussten Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle in der Hajo-Unken-Straße feststellen, dass ein 18-jähriger aus Weener seinen Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Auch in diesem Falle wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Führen eines E-Scooter unter Alkoholeinfluss

Emden - Mit einem Promillewert von 0,64 war in den frühen Stunden des Samstages ein 19-jähriger aus Emden unterwegs. Aufgefallen war dieses bei einer Polizeikontrolle gegen 01 Uhr in der Nesselander Straße. Der junge Mann war mit einem E-Scooter unterwegs. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Betrunkener Pkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Emden - Am Freitagmorgen befuhr gegen 05:55 Uhr ein 51-jähriger Mann aus Hinte mit seinem Pkw die Niedersachsenstraße aus Richtung Kreisel kommend. Hinter ihm fuhr ein 53-jähriger Mann aus der Krummhörn mit seinem Pkw. Als beide verkehrsbedingt anhalten mussten, übersah dies ein an dritter Stelle fahrender 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Tschechien mit seinem Pkw der Marke Fiat. Der Mann fuhr auf den BMW auf und schob diesen auf den VW. Der Fahrer des BMW wurde leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,90 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde er im Rahmen der Unfallaufnahme aufgrund einer fahrlässigen Körperverletzung und der Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt. Die Schadenshöhe wird grob auf ca. 2500 EUR eingestuft.

Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Emden - Am Freitag befuhr ein 55-jähriger Mann aus der Krummhörn gegen 15:35 Uhr mit seinem PKW Renault die linke Fahrspur im Kreisverkehr der Niedersachsenstraße, um ihn in Richtung Autobahn zu verlassen. Von der Butjadinger Straße fuhr ein Pedelec-Fahrer (53 Jahre alt) aus Emden in den Kreisverkehr ein, um in Richtung Hafen zu fahren. Als er die Fahrspur wechseln wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2700 EUR geschätzt.

