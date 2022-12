Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Lastwagenanhänger rutscht Böschung hinab

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Einem 42 Jahre alten Fahrer ist am Dienstagnachmittag (13.12.2022) der Anhänger seines Lastwagens eine Böschung am Bebenhauser Weg hinab gerutscht. Der ortsunkundige Fahrer war gegen 15.15 Uhr auf dem Waldweg in Richtung Mittlere Filderstraße unterwegs, als der Anhänger von der Fahrbahn abkam und seitlich den Hang hinabrutschte. Dadurch blockierte die Zugmaschine die Mittlere Filderstraße in Fahrtrichtung Birkach. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an. Stand: 17.30 Uhr

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell