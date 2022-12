Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zigarettenautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte Diebe haben am Montag (12.12.2022) zwei Zigarettenautomaten an der Robert-Leicht-Straße und einen im Bereich der Bushaltestelle Johannesgraben aufgebrochen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei nachdem er gegen 05.30 Uhr zwei Personen bemerkte, die offenbar Automaten aufhebelten. Noch vor dem Eintreffen der Beamten flüchteten die Unbekannten in Richtung Wohngebiet Schranne. Unweit der Robert-Leicht-Straße nahmen die Beamten kurz darauf einen 30 Jahre alten Mann vorläufig fest, den sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß setzten. Ob er mit den Automatenaufbrüchen in Verbindung steht, ist ebenso wie die Höhe des Diebesguts, Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

