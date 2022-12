Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auffahrunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen

A 61/Armsheim (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit insgesamt sechs beteiligten PKW kam es am 8.12.2022 gegen 16:55 Uhr auf der A 61 in der Gemarkung Armsheim. Dort musste ein 40-Jähriger aufgrund einer Verkehrsstockung seinen VW-Bus abbremsen. Ein nachfolgender 39-Jähriger konnte hinter dem 40-Jährigen noch rechtzeitig anhalten. Die Fahrerin eines nachfolgenden PKW konnte jedoch aufgrund zu geringem Abstand nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kommen und fuhr auf den PKW des 39-Jährigen auf und schob diesen auf den VW-Bus. In der Folge fuhren noch drei weitere Fahrer mit ihren PKW nacheinander auf. Bis auf den VW-Bus des 40-Jährigen mussten alle anderen Kraftwagen abgeschleppt werden, weil sie nicht mehr fahrbereit waren. Den Gesamtschaden an allen sechs beteiligten KFZ schätzt die Polizei auf etwa 54.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Warum es zu der Verkehrsstockung kam, muss noch ermittelt werden.

