POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der Autobahn A5, zwischen Walldorf und Heidelberg, Fahrtrichtung Heidelberg - 1. Pressemitteilung

Spechbach (ots) - Der 55-jährige Mann, der am Montag, den 17. Oktober 2022 vom Dach eines Hauses in die Tiefe stürzte, ist am Mittwochabend in einer Heidelberg Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Norbert Schätzle Telefon: ...

