Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB6, Hockenheim: LKW verliert Diesel, Fahrbahn in Richtung Mannheim vollgesperrt - PM Nr. 1

BAB6, Hockenheim (ots)

Nach derzeitigem Stand kollidierte eine LKW am Freitagmorgen gegen 6 Uhr mit einem auf der Fahrbahn liegenden Fahrzeugteil. Hierdurch wurde der Dieseltank des LKW aufgerissen, wodurch mehrere hunderte Liter Kraftstoff auf die Fahrbahn austraten. Die Autobahn in Richtung Mannheim ist zwischen der Raststätte Hockenheim Ost und dem Walldorfer Kreuz zur Reinigung vollgesperrt. Die Reinigungsmaßnahmen dauern voraussichtlich bis 11 Uhr an. Bitte keine brennbaren Gegenstände aus den Fahrzeugen werfen! Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten das Gebiet zu umfahren. Die Hintergründe für das Unfallgeschehen werden derzeit noch näher ermittelt. Sollten Zeugen beobachtet haben, wie ein Fahrzeug vor 6 Uhr Teile im entsprechenden Bereich verloren hat, so können sich diese bei der Autobahnpolizei in Walldorf unter Tel.: 06227/35826-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell