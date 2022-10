Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Spechbach: 55-jähriger Mann nach Sturz vom Dach verstorben; Pressemitteilung Nr. 2 (PM Nr. 1 vom 18.10.2022)

Spechbach (ots)

Der 55-jährige Mann, der am Montag, den 17. Oktober 2022 vom Dach eines Hauses in die Tiefe stürzte, ist am Mittwochabend in einer Heidelberg Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen.

