Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW bremst LKW aus - Polizei sucht nach Unfall zeugen

A 61/Warmsroth (ots)

Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim sucht mögliche Zeugen eines Verkehrsunfalles der sich am 06.12.2022 gegen 05:05 Uhr auf der A 61 im Bereich der Tank- und Rastanlage Hunsrück Ost (Fahrtrichtung Koblenz) ereignet hat. Dabei setzte sich die Fahrerin oder der Fahrer eines dunklen BMW Kombi vermutlich mit Binger Städtekennung auf dem amtlichen Kennzeichen nach einem Überholmanöver sehr knapp vor einen Sattelzug und bremste diesen aus. Hierdurch löste das Notbremssystem des LKW aus und der 61-jährige LKW-Fahrer musste nach rechts auf den Standstreifen ausweichen. Da der BMW aber immer weiter nach rechts fuhr, kam es zur Kollision zwischen dem Sattelzug und dem BMW. Hierdurch entstand am Sattelzug Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der BMW indes entfernte sich nach dem Unfall. Ob Schäden an dem PKW entstanden sind, ist nicht bekannt.

Mögliche Zeugenhinweise erbittet die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter 06701-9190.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell