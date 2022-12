Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs

Gau-Bickelheim (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüften Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 5.12.2022 gegen 05:40 Uhr einen 31-Jährigen mit seinem PKW. Die Kontrolle fand in der Kirchstraße in Gau-Bickelheim statt. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der 31-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Der 31-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell