POL-VDMZ: 26-Jähriger unter Drogeneinfluss

A 61 Rheinböllen (ots) - Vermutlich weil er mit seinem Navigationsgerät beschäftigt war, kam ein 56-jähriger Fahrer eines Kleintransporters am 19.11.2022 gegen 20:19 Uhr in der Auffahrt Rheinböllen auf die Gegenspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Dabei wollte der 56-Jährige von der B 50 kommend auf die A 61 in Richtung Koblenz auffahren. Am Scheitelpunkt der Zufahrt kam der Mann mit seinem ...

mehr