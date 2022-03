POL-MFR: (320) 59-jährige Manuela G. aus Spalt vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots) - Am vergangenen Wochenende (05.-07.03.2022) brachen Unbekannte in der Nürnberger Innenstadt in ein Küchengeschäft ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr (Samstag) und 08:00 Uhr (Montag) drangen die Täter über das Dach durch ein Oberlicht in das Küchengeschäft am Lorenzer Platz ein. Die Unbekannten öffneten gewaltsam einen Tresor und entwendeten Bargeld in Höhe von ...

mehr