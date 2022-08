Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Hochwertige Fahrräder und Wein gestohlen

Konstanz (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag drei hochwertige Fahrräder und mehrere Flaschen Wein aus einem Hinterhof eines Hotels und einer Weinstube auf der Zollernstraße gestohlen. Über eine lediglich geschlossene Gartentür gelangten die Täter in den Hinterhof. Dort knackten die Diebe zunächst die Schlösser von drei hochwertigen, an einen Fahrradständer des Hotels angeschlossenen Fahrrädern. Anschließend nahmen die Unbekannten die drei teuren Räder und mehrere Flaschen Wein aus einem angrenzenden Getränkelager mit. Personen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich der Zollernstraße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Diebe geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

