Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall verletzt

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf dem Fuchsweg am Sonntagmittag verletzt worden. Ein 61-jähriger Radfahrer war gegen 12 Uhr auf dem Fuchsweg in Richtung Mühlbachstraße unterwegs. An der Einmündung zur Wiesenstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten BMW einer 52 Jahre alten Frau, die von der Wiesenstraße nach links auf den Fuchsweg abbog. Der Radler stürzte über die Windschutzscheibe des Autos auf die Fahrbahn und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den 61-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am BMW entstand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Den Schaden am Fahrrad schätzte die Polizei auf rund 200 Euro.

