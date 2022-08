Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, B 462, Lkr. Rottweil) Beim Auffahren auf die Bundesstraße Bus gestreift - 9.000 Euro Schaden

Dunningen, B 462, Lkr. Rottweil (ots)

Beim Auffahren auf die Bundesstraße 462 an der Anschlussstelle Dunningen-Mitte hat ein 35-jähriger Fahrer eines Teslas am Samstagnachmittag einen Linienbus gestreift und so rund 9.000 Euro Sachschaden an beiden Fahrzeugen verursacht. Der Tesla-Fahrer wollte gegen 15.10 Uhr von der Seedorfer Straße kommend auf die B 462 in Richtung Rottweil auffahren. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen Linienbus, der sich aus Richtung Schramberg auf der B 462 näherte. Bei einem folgenden Streifvorgang der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt. Der Tesla und auch der Linienbus blieben trotz der eingetretenen Unfallbeschädigungen bedingt fahrbereit.

