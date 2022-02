Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Glückstadt - Ältere Dame überquert Bahnübergang trotz Rotlicht und anwesender Polizeistreife

Glückstadt (ots)

Gestern Morgen gegen 10.30 Uhr wurde eine zur Überwachung des Bahnübergangs Große Kremper Straße in Glückstadt eingesetzte Streife der Bundespolizei Zeuge eines lebensgefährlichen Unterfangens:

Eine 79-jährige Frau überquerte den Übergang, obwohl das Warnsignal ertönte und das Rotlicht bereits leuchtete. Kurz nach Überschreiten senkte sich der Schrankenbaum.

Die Bundespolizisten stellten die Frau zur Rede und wiesen sie auf ihre Vorbildfunktion sowie ihr Fehlverhalten hin. Sie gab daraufhin zu, den Streifenwagen und das Rotlicht gesehen zu haben, hätte es aber eilig gehabt. Laut ihrer Aussage dauerte ihr die Schließung zu lang und sie hätte es schon öfter so gemacht. Die uneinsichtige Frau muss jetzt mit einem Bußgeldverfahren rechnen.

In diesem Zusammenhang appelliert die Bundespolizei: Überqueren sie einen Bahnübergang nur, wenn dieser frei ist und kein Lichtzeichen leuchtet. Dieses gilt sowohl für Auto- als auch Radfahrer und Fußgänger. Bereits das gelbe Blinklicht weist darauf hin, dass sich die Schranken in Kürze senken und eine Zugdurchfahrt unmittelbar bevorsteht. Sollten Sie noch schnell "rüberfahren/rübergehen" wollen, so spielen Sie mit Ihrem Leben. Die Züge fahren dort auch mit hoher Geschwindigkeit und haben dann einen sehr langen Bremsweg.

