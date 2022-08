POL-KN: (Konstanz) Rollerdiebstahl

Dunningen, B 462, Lkr. Rottweil (ots) - Beim Auffahren auf die Bundesstraße 462 an der Anschlussstelle Dunningen-Mitte hat ein 35-jähriger Fahrer eines Teslas am Samstagnachmittag einen Linienbus gestreift und so rund 9.000 Euro Sachschaden an beiden Fahrzeugen verursacht. Der Tesla-Fahrer wollte gegen 15.10 Uhr ...

mehr