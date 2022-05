Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fußgängerin von PKW erfasst und schwer verletzt

Mannheim (ots)

Gegen 18.20 Uhr wurde im Einmündungsbereich der Schimperstraße in die Mittelstraße eine Fußgängerin von dem in Richtung Waldhofstraße fahrenden BMW einer 43-Jährigen erfasst und zog sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zu. Die 33-jährige Fußgängerin, die die Straße wohl unachtsam überquerte, wurde bei dem Aufprall durch die Luft geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurde die Dame mit multiplen Verletzungen in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert. Die Spezialisten des Mannheimer Verkehrsdienstes haben die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell