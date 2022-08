Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Wilhelmstraße, Mittwoch, 03.08.22, 09.00 Uhr - 12.30 Uhr KREIENSEN (schw) - Am Mittwoch, 03.08.22, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr, wurde in Kreiensen, in der Wilhelmsstraße eine Hauswand vermutlich durch ein Kraftfahrzeug beschädigt. Der oder die Verkehrsteilnehmerin stieß vermutlich beim Parken auf dem, an ein Blumengeschäft angrenzenden Parkplatz gegen die Hauswand und verursachte Schaden an dem Mauerwerk. Der oder die Kraftfahrzeugführer/-in entfernte sich nach dem Unfall von der Unfallstelle, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Durch den Unfall entstanden an dem Mauerwerk Schäden in Höhe von ca. 2000,- EUR Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang oder Unfallverursacher / Unfallverursacherin geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

