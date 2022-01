Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Gegen VW Golf gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Sonntag, 23.1.2022, zwischen 12.15 Uhr und 12.40 Uhr gegen einen blauen VW Golf mit auswärtigem Kennzeichen, der auf dem Parkplatz der Fritz-Husemann-Straße in Ahlen stand. Der Verursacher flüchtete trotz des Schadens am vorderen linken Kotflügel. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

