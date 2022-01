Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Gemeinsam Maßnahmen getroffen - Versammlungsleiter identifiziert

Warendorf (ots)

"Ordnungsamt und Polizei schritten gemeinsam bei der nicht angezeigten Versammlung am Sonntagabend (23.1.2022) in Beckum ein", so das Fazit von Landrat Dr. Olaf Gericke. "Wir haben bereits nach der Bürgermeisterkonferenz deutlich gemacht, dass konsequentes Einschreiten bei festgestellten Verstößen folgt. Nun konnte auch ein Beckumer durch sein Gebaren als Versammlungsleiter identifiziert werden. Dem Mann drohen aufgrund des gegen ihn eingeleiteten Ermittlungsverfahrens mögliche Konsequenzen. Den Einsatzkräften vor Ort fiel zudem auf, dass friedliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der zeitweisen Eskalation die Versammlung verließen und sich nicht für Aggressionen missbrauchen ließen."

Erste Teilnehmer trafen gegen 17.35 Uhr in Höhe der Sparkasse an der Weststraße ein, in der Spitze wuchs die Gruppe auf etwa 250 Personen an. Es gab sich weder ein Versammlungsleiter zu erkennen noch trug die Mehrzahl der Anwesenden eine vorgeschriebene Maske. Kräfte des Ordnungsamtes wiesen auf die Verpflichtung des Tragens der Maske hin und forderten Personen konkret dazu auf. Einige wenige hielten sich daraufhin an die Regeln. Mitarbeiter der Stadt stellten Personalien einzelner fest, die den Aufforderungen nicht nachkamen und weiterhin gegen die Maskenpflicht verstießen. Hierbei unterstützten polizeiliche Einsatzkräfte die durchzusetzenden Maßnahmen des Ordnungsamtes.

Im weiteren Verlauf der Versammlung kam ein 40-jähriger Beckumer zu einer Kontrolle hinzu und forderte den Kontrollierten auf, sich der Überprüfung zu entziehen. Da der Mann bereits zu Beginn und während der Versammlung durch seine regelnde Art auffiel, bestimmte die Polizei den Beckumer zum Versammlungsleiter. Dieser ignorierte die Anordnung der Polizei. Im weiteren Verlauf sollte in Höhe der Einmündung Clemens-August-Straße/Elisabethstraße/Südstraße ein Mann wegen der fehlenden Maske kontrolliert werden. Hierbei kam es zum Handgemenge mit dem einschreitenden Beamten, der von einem Unbekannten von hinten zu Boden gerissen wurde. Dabei erlitt der Polizist eine leichte Verletzung. Die Stimmung schlug um und ein Teil der teilnehmenden Personen fiel durch starke aggressive Äußerungen auf. Darunter auch der 40-Jährige. Durch das besonnene Einschreiten der Einsatzkräfte beruhigte sich die Situation und die Versammlung zog weiter. Festzustellen war, dass sich die Gruppe nach der Eskalation verkleinert hatte.

Während des Aufzugs wurden Musik über Boxen abgespielt, Sprüche skandiert und Trillerpfeifen benutzt. Die Polizei leitete gegen den Beckumer ein Ermittlungsverfahren wegen der Nichtanzeige der Versammlung ein sowie ein weiteres gegen den unbekannten Mann wegen des tätlichen Angriffs gegen den Polizisten.

Die Verfahren wegen des Verstoßes gegen die Maskenpflicht wurden vom Ordnungsamt der Stadt Beckum eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell