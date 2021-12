Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Strohmiete abgebracnnt

Demmin (ots)

Am 31.12.2021 gegen 16:10 Uhr kam es zum Brand einer Strohmiete in der Ortslage Medrow in der Gemeinde Nossendorf. Nach ersten Erkenntnissen brannten circa 1000 Strohballen einer Strohmiete. Durch den verantwortlichen Landwirt konnten weitere 200 Strohballen vom Brandort entfernt und so vor der Zerstörung durch das Feuer gerettet werden. Der Rest der Miete brennt in voller Ausdehnung. Im Einsatz waren bzw. sind 35 Kameraden der FFW Demmin, Nossendorf/Medrow und Führungskräfte vom Amt Demmin Land. Das Feuer konnte kontrolliert werden, jedoch wird die Strohmiete unter Aufsicht kontrolliert abbrennen. Während der Tatortarbeit konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten zwei minderjährige Jungen als mögliche Tatverdächtige ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die KKAst Demmin geführt. Der vorläufige entstandene Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt

