Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand auf dem Übungsgelände der Rettungshundestaffel in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg wurde am Abend des 30.12.2021 um 22:28 Uhr mitgeteilt, dass es in der Bassower Straße in Neubrandenburg zu einem Brand kam. Den gegenwärtig vorliegenden Informationen nach brannte auf dem Übungsgelände einer Rettungshundestaffel ein Holzunterstand. Dieser sowie das sich darin befindende Inventar wurde bei dem Feuer zerstört. Der entstandene Sachschaden kann gegenwärtig nicht genau beziffert werden. Da die Brandursache unbekannt ist, eine vorsätzliche Herbeiführung jedoch nicht ausgeschlossen werden kann, wurde der Kriminaldauerdienst zur Spurensuche und -sicherung hinzugezogen. Bei dem gemeinsamen Einsatz kamen zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg sowie je eine Besatzung des Polizeihauptreviers und des Kriminalkommissariats Neubrandenburg vor Ort. Mögliche Zeugen, welche Beobachtungen getätigt haben oder sachdienliche Hinweise zum Geschehenen geben können, werden auf diesem Wege gebeten, sich bei der Polizei unter 0395 55825224 oder www.polizei.mvnet.de zu melden.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Tel.: 0395/ 5582 2223

Fax: 0395/ 55825 20226 E- Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell