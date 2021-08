Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Erneute Welle von Schockanrufen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

Bergen (ots)

Am heutigen Tag kam es im Bereich Bergen, Kreis Celle, zu einer Anrufwelle, sogenannte Schockanrufe, zum Nachteil von älteren Bürgern. Dabei gaben sich die Täter als Angehörige aus, die an Corona erkrankt seien und nun in einem Krankenhaus behandelt werden würden. In diesem Zusammenhang kam es zur Forderung von Geldsummen für die Bezahlung der Behandlungskosten. Erfreulicherweise durchschauten die älteren Bürger die Betrugsmasche und legten sofort wieder auf, sodass es bislang zu keinem Schaden gekommen war.

Kriminelle versuchen mit ganz unterschiedlichen Maschen und großem schauspielerischen Talent, an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Sie machen sich auch die derzeitige Situation zunutze und erfinden dramatische Geschichten, mit denen sie die Angerufenen unter Schock setzen. Seien Sie bitte misstrauisch, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet! Kommt Ihnen ein Anruf komisch vor, legen Sie auf!

Weitere Informationen zu den gängigsten Betrugsmaschen und entsprechenden Verhaltenshinweisen können unter https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/kombimasche-beim-telefonbetrug-betrueger-warnen-vor-betruegern/ nachgelesen werden.

