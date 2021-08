Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitagabend (20.08.2021) in ein Mehrfamilienhaus am Mühlenweg in Beckum eingebrochen.

Der oder die Täter haben sich zwischen 14.50 Uhr und 18.30 Uhr Zugang über die Wohnungstür verschafft. Hier stahlen sie Bargeld und flüchteten anschließend aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss.

Wer kann Angaben zu dem oder den Täter/n machen oder hat den Einbruch beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell