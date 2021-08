Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zusammenstoß im Kreisverkehr

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind am Sonntag (22.08.2021, 13.09 Uhr) zwei Beckmuer in Beckum leicht verletzt worden.

Ein 29-jähriger Mann war in seinem Auto auf der Hammer Straße Richtung Hamm unterwegs. Als er in den Kreisverkehr Hammer Straße/Sachsenstraße/Prozessionsweg einbog, stieß er mit dem Auto einer 49-jährigen Beckumerin zusammen. Sie und ihr 53-jähriger Beifahrer fuhren auf dem Prozessionsweg Richtung Sachsenstraße. Die beiden verletzten sich leicht und wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-jährige Beckumer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 2800 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell