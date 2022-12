Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A60, Mainz-Weisenau, Fahrzeuge durch Farbe beschädigt

Heidesheim (ots)

Am heutigen Montagmorgen gegen 09:45 Uhr wurde der Polizeiautobahninspektion Heidesheim an der Anschlussstelle Weisenau ein großer, weißer Fleck auf der Fahrbahn der Auffahrt zur A60 in Richtung Bingen gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um weiße Farbe handelte. Offenbar war diese zusammen mit einem Behälter von einem Fahrzeug gefallen und dort ausgelaufen. Durch die noch flüssige, dicke Farbschicht auf der Fahrbahn waren bereits zahlreiche Fahrzeuge gefahren. Die Auffahrt wurde von der Polizei bis zur Reinigung durch die Autobahnmeisterei gesperrt. Nachträglich meldeten sich Verkehrsteilnehmer bei der Polizei, deren Fahrzeuge durch die Farbe verschmutzt oder beschädigt wurden. Derzeit liegen noch keine Hinweise zum Verursacher der Verschmutzung vor. Daher werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim, Tel. 06132-9500 zu melden.

