POL-PDLD: Regen löst Polizeieinsatz aus

Edenkoben (ots)

Mehrere Anrufe erhielt die Polizei Edenkoben am Morgen des Samstag, 01.10.22, auf Grund des anhaltenden Regens. Hintergrund waren überquellende Straßenabläufe im Bereich des Werner-Kastner-Platzes sowie im Kurbrunnenweg in Edenkoben. Die Örtlichkeiten wurden im weiteren Tagesverlauf wiederholt durch die Polizisten überprüft. Da sich die "Überschwemmungen" glücklicherweise in Grenzen hielten und schließlich ganz versiegten, mussten keine Fachkräfte herangezogen werden. Die zuständige Verbandsgemeinde wurde vorsorglich über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

