POL-PDLD: Beleidigung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Edenkoben (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es bereits am 23.09.22 gegen 18 Uhr zu einer Beleidigung in der Bahnhofstraße in Edenkoben. Hier zeigte eine aufgebrachte Autofahrerin einer entgegenkommenden 54-jährigen Dame aus Edenkoben den Mittelfinger. Hintergrund war eine Verzögerung an einer Engstelle. Die Autofahrerin wird wie folgt beschrieben: kurze blonde Haare, Brille und auffallend lange, pinkfarbene Fingernägel. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 in Verbindung zu setzen.

