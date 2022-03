LPI-SHL: Wohnungsbrand

Trusetal (ots) - Dienstagmittag ereignete sich ein Auffahrunfall in der Nentershäuser Straße in Trusetal. Eine 44-Jährige VW-Fahrerin bemerkte zu spät, dass der vor ihr befindliche 50-Jährige seinen Volkswagen verkehrsbedingt stoppen musste und fuhr auf. Durch den Crash erlitt der Mann leichte Verletzungen und kam zur medizinischen Untersuchung ins Klinikum. An beiden Wagen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

