LPI-SHL: Diebesduo an Inhaber gescheitert

Hildburghausen (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich von Samstag, 12:00 Uhr, bis Montag, 08:10 Uhr, über ein eingeschmissenes Fenster Zutritt zu einem Geschäft in der Thomas-Müntzer-Straße in Hildburghausen. Die Diebe nahmen insgesamt 15 Motorkettensägen inkusive eines Akkus an sich und griffen zudem in die Verkaufskasse, aus der knapp 400 Euro entnommen wurden. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ...

