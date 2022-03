LPI-SHL: Unfall - Pkw alleinbeteiligt

Jüchsen (ots) - Am Samstag brach aus bis dato ungeklärten Gründen ein Feuer in einer Halle einer Agrargenossenschaft in der Straße "Schloßgarten" in Jüchsen aus. In dieser Halle waren 700 Stroh- und 300 Heuballen gelagert. Die Flammen breiteten sich rasend schnell aus, so dass die Kameraden der Feuerwehr zwar verhindern konnten, dass diese auf ein Nachbargebäude ...

mehr