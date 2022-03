Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gezündelt und Brand in Halle der Agrargenossenschaft verursacht

Jüchsen (ots)

Am Samstag brach aus bis dato ungeklärten Gründen ein Feuer in einer Halle einer Agrargenossenschaft in der Straße "Schloßgarten" in Jüchsen aus. In dieser Halle waren 700 Stroh- und 300 Heuballen gelagert. Die Flammen breiteten sich rasend schnell aus, so dass die Kameraden der Feuerwehr zwar verhindern konnten, dass diese auf ein Nachbargebäude übergriffen, aber letztendlich die Halle nicht retten konnten. Das Feuer zerstörte zudem eine Photovoltaikanlage, weshalb der Gesamtschaden ca. 250.000 Euro betrug. Noch am Brandtag erhielten die eingesetzten Beamten den Hinweis auf zwei Kinder. Nach deren Anhörungen durch die Kriminalpolizei war klar, dass die beiden 11-Jährigen in der Halle zündelten und nach mehreren Versuchen, bei denen die Flammen schnell gelöscht werden konnten, ein Feuer verursachten, welches innerhalb kürzester Zeit das gelagerte Stroh und Heu entzündete. Die Kinder blieben unverletzt.

