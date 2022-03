Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versammlungsgeschehen mit Corona-Bezug und mit Bezug zum Russland-Ukraine-Krieg

Landespolizeiinspektion Suhl (ots)

Insgesamt neun nicht angemeldete Versammlungen, die sich gegen die bestehenden Corona-Maßnahmen richteten, musste die Beamten der Landespolizeiinspektion Suhl Montagabend begleiten. So trafen sich in Hildburghausen 600, in Bad Salzungen 520, in Meiningen 580 und in Suhl 230 Personen, um sich in Form eines Aufzuges anschließend durch die Orte zu bewegen. Mit Plakaten, Schildern, Fahnen, Trommeln und anderen Kundgebungsmitteln machten sie auf sich aufmerksam. Zudem trafen sich in Steinbach-Hallenberg (30), Zella-Mehlis (100) Schmalkalden (185), Kaltennordheim (60) und Brotterode (35) Menschen zu nicht angemeldeten Versammlungen. In allen Orten formierten sich Aufzüge. Lediglich eine Versammlung in Meiningen, an der sich etwa 100 Menschen beteiligten, war im Vorfeld ordnungsgemäß angemeldet. Hier hielten sich die Teilnehmer auch an die bestehende Masken- und Abstandspflicht. Zudem versammelten sich etwa 45 Menschen in Hildburghausen um ihre Solidarität mit den Betroffenen des Russland-Ukraine-Krieges zum Ausdruck zu bringen. Auch diese Versammlung war ordnungsgemäß angemeldet.

