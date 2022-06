Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zusammenstoß zwischen Motorrad und Auto - ein schwer Verletzter (02.06.2022)

Dauchingen (ots)

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und ein Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr im Kreisverkehr der Daimlerstraße, der Niedereschacher Straße und der Schwarzwaldstraße ereignet hat. Ein 55-jähriger VW Passat-Fahrer fuhr von der Niedereschacher Straße kommend in den Kreisverkehr ein. Hier kommt es zum Zusammenstoß mit einem 61-Jähriger Fahrer einer BMW R 1200 GS, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer zunächst auf die Windschutzscheibe des VW geschleudert und stürzte anschließend auf die Straße. Ein Krankenwagen brachte den schwer verletzten 61-Jährige zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Die Polizei schätzt die entstandenen Sachschäden an der BMW und dem VW auf jeweils 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell