POL-KN: (Bräunlingen-Döggingen

Lkr. Schwarzwald-Baar-Kreis) 61-jähriger Motorradfahrer verletzt sich bei einem Unfall schwer (02.06.2022)

Döggingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, ist ein 61-jähriger Motorradfahrer auf der Freiburger Straße gestürzt und hat sich hierbei schwer verletzt. Der Fahrer einer Ducati fuhr auf der Freiburger Straße von Unadingen kommend in Richtung Döggingen. In einer langgezogenen Rechtskurve im Bereich der Gauchachtalbrücke verlor der 61-Jährige die Kontrolle über sein Zweirad, kam hierbei nach links von der Straße ab und prallte in einer neben der Fahrbahn befindlichen Wiese gegen einen Baum. Der schwerverletzte Mann musste zur medizinischen Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens an der Ducati auf rund 5.000 Euro.

