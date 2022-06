POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Dieb klaut Tasche (02.06.2022)

Konstanz (ots) - Leichte Verletzungen erlitten haben zwei Radfahrer bei einem Unfall am Donnerstagabend im Bereich der Fahrradbrücke. Ein 10-jähriges Kind fuhr mit seinem Fahrrad aus Richtung Schottenstraße kommend über die Fahrradbrücke. Hinter der Brücke bog das Mädchen nach links in den Herose-Park ab und stieß dabei mit einem von der Spanierstraße kommenden 25-jährigen Radler zusammen der in Richtung auf die ...

