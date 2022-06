Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Rund 8.000 Euro Schaden bei Unfall auf Parkplatz (02.06.2022)

Hilzingen (ots)

Rund 8.000 Euro Blechschaden und ein kaputter Baum sind die Folgen eines Unfalls, der am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Discounters auf der Brühlstraße passiert ist. Eine 33-jährige Mercedes-Fahrerin parkte auf dem Parkplatz. Dabei verwechselte die Frau beim Einparken das Brems- mit dem Gaspedal woraufhin der Mercedes mit einem davorstehenden Baum kollidierte, von diesem abgewiesen wurde und gegen einen geparkten Mitsubishi stieß. Die 33-Jährige blieb unverletzt Der Baum wurde durch den Aufprall umgeknickt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Den am Mitsubishi entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 6.000 Euro, den Schaden am Mercedes auf rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell