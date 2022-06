Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall im Kreisverkehr (02.06.2022)

Singen (ots)

Zu einem Unfall ist es am Donnerstagvormittag im Kreisverkehr auf der Radolfzeller Straße gekommen. Ein 32 Jahre alter Mann mit einem Ford S-Max fuhr im Kreisverkehr bei der Esso-Tankstelle auf der inneren Spur. Eine 81-Jährige BMW-Fahrerin war auf der äußeren Spur unterwegs. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Autos. Verletzt wurde niemand. An beiden Wagen entstand Sachschaden in Höhe von je rund 3.000 Euro.

