POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Rund 15.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf Kreuzung (01.06.2022)

Insgesamt rund 15.000 Euro Blech- und ein Totalschaden sind die Bilanz eines Unfalls der am Mittwochnachmittag auf der Kreuzung der Robert-Bosch-Straße und der Max-Eyth-Straße passiert ist. Ein 33-jähriger Mann mit einem Volvo fuhr auf der Robert-Bosch-Straße. An der Kreuzung zur Max-Eyth-Straße kollidierte der Volvo mit einem von rechtskommenden, bevorrechtigten Daccia eines 34-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Am Daccia entstand Totalschaden, den die Polizei auf rund 12.000 Euro schätzte. Der Schaden am Volvo liegt im Bereich von rund 3.000 Euro.

