Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Lkrs. VS) Viele Autofahrer zu schnell unterwegs

Donaueschingen (ots)

Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der A864 zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und Anschlussstelle Donaueschingen waren am Dienstag und Mittwoch viele Autofahrer zu schnell unterwegs. Zehn hatten in dem Abschnitt, auf dem Tempo 80 gilt, so stark Gas gegeben, so dass sie nun mit einem Fahrverbot und einem hohen Bußgeld rechnen müssen. Insgesamt wurden über 2000 Fahrzeuge gemessen. Ein Zehntel davon hatte es offenbar viel zu eilig. Der Schnellste war ein 43-jähriger VW-Fahrer. Er donnerte mit Tacho 140 durch die Tempobegrenzung. Ihn erwartet ein Bußgeld über 300 Euro, einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Die Polizei wird auch zukünftig den Streckenabschnitt überwachen.

