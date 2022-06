Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, Lkrs. VS) Jugendgruppe demoliert Verkehrszeichen und Laterne

Hüfingen-Behla (ots)

Eine Gruppe Jugendlicher steht im Verdacht, in der Nacht zum Dienstag im Professor-Hall-Weg ein Verkehrszeichen umgeknickt und den Lampenschirm einer Laterne beschädigt zu haben. Auf der Straße in der Nähe der Kindertagesstätte zeugten auch weggeworfene Flaschen und Becher von einem Alkoholgelage. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Diesen zufolge dürften Jugendlich für die Tat in Frage kommen, die bei der Florianshütte am Abend gefeiert hatten. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell