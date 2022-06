Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) Brennende Sitzbank löst einen Feuerwehreinsatz aus (30.05.2022)

Trossingen (ots)

Unbekannte haben am Montagmorgen, gegen 6.45 Uhr, am Grillplatz im Solweg größere Holzteile an der dortigen Feuerstelle verbrannt. Durch das Feuer ist eine Sitzbank in Brand geraten und beschädigt. Die Bank musste von der Feuerwehr Trossingen gelöscht werden. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und sechs Wehrleuten vor Ort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 3386-0, entgegen.

