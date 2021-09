Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am 6. September (Montag), kurz nach 6 Uhr, wurde die Polizei durch einen Zeugen zu einem Haus an der Hans-Böckler-Straße gerufen. Unbekannte Personen waren vermutlich in der Nacht zuvor gewaltsam in das Haus eingebrochen. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell