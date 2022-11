Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Durch Unwohlsein von Fahrbahn abgekommen

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein 57 Jahre alter Einbecker befuhr am Dienstag, 29.11.2022, gegen 05.30 Uhr mit seinem Pkw das Altendorfer Tor in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Kapellenstraße kam er aufgrund eines plötzlichen Unwohlseins nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Dem Mann ging es anschließend wieder besser, sodass er eigenständig ein Abschleppunternehmen rufen konnte. Der Schaden beträgt ca. 7000,- Euro.

