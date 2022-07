Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperverletzung und Diebstahl in Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 16. Juli 2022, kam es gegen 16.15 Uhr auf einer Grünfläche im Kreuzungsbereich Wetterstraße/Mechtenbergstraße in Rotthausen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde ein 23 Jahre alter Mann leicht verletzt. Ein Zeuge schritt ein, als eine Gruppe von vier Personen auf den Mann einschlug und ihn trat. Als der Zeuge sich näherte, entfernten sich die Tatverdächtigen. Drei von ihnen sind dem Geschädigten flüchtig bekannt. Der Vierte ist etwa 28 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und breit gebaut. Er hat braune Haare und einen Bart. Bekleidet war er mit einem weißen Ralph-Lauren Poloshirt. Einer der Tatverdächtigen soll dem Geschädigten im Rahmen der Auseinandersetzung zudem das Mobiltelefon gestohlen haben. Rettungskräfte versorgten den Verletzten vor Ort und übergaben den Polizeibeamten ein Reizstoffsprühgerät, das bei der Auseinandersetzung zum Einsatz gekommen sein könnte. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

