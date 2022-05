POL-BO: Vorläufige Festnahme nach versuchtem Einbruch

Herne (ots) - Bei einem Überholvorgang kam es am Donnerstagvormittag, 26. Mai, in Herne zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 24-Jähriger aus Castrop-Rauxel gegen 11.00 Uhr mit seinem Pkw die Gelsenkircher Straße in Fahrtrichtung Berliner Straße. In Höhe der Hausnummer 157 überholte der Castrop-Rauxeler im Kurvenbereich ein ...

mehr