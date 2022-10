Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Suche nach Unfallgeschädigtem

Mutterstadt (ots)

Beim Befahren der Eisenbahnstraße touchierte eine 41-jährige Fahrzeuglenkerin am Dienstagmorgen gegen 09:00 Uhr einen in Höhe der Hausnummer 98 am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Die Frau hielt daraufhin an, und entfernte sich von ihrem Fahrzeug. Als sie kurze Zeit später wieder an die Unfallstelle kam, konnte sie kein passendes Fahrzeug mit einem entsprechenden Schaden mehr feststellen. Das geparkte, bisher unbekannte Fahrzeug, müsste auf der Fahrerseite beschädigt sein. Der Halter bzw. Fahrer des geparkten Fahrzeuges wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail, pischifferstadt@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

