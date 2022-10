POL-PDLU: Unter Cannabiseinfluss unterwegs

Mutterstadt/Altrip (ots) - Am gestrigen Nachmittag führte die Polizeiinspektion Schifferstadt mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei im Hinblick auf die Einbruchsprävention verstärkt Kontrollen durch. Hierfür wurden in Mutterstadt in der Neustadter Straße sowie in Altrip in der Rheingönheimer Straße Kontrollstellen eingerichtet. Hinweise auf Einbruchsdelikte konnten keine erlangt werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion ...

