POL-MG: Trickdiebin erbeutet Rolex auf offener Straße - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben am Donnerstag, 10. März, in Hardt-Mitte einen an der Hardter Waldstraße geparkten weißen Renault Clio entwendet. Laut Angaben der Besitzerin des Wagens war dieser gegen 9 Uhr morgens in der Nähe der Kreuzung Vorster Straße abgestellt worden. Als die Eigentümerin am Nachmittag, gegen 17.30 Uhr, zu ihrem Parkplatz zurückkehrte, war das Fahrzeug verschwunden. Dabei handelt es ...

