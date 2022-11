Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Kindergarten

Einbeck (ots)

Dassel (pap) Ein unschöne Überraschung erlebten die Mitarbeiterinnen des Kindergartens im Dasseler Ortsteil Sievershausen, als sie am Dienstag, 29.11.2022, gegen 06.00 Uhr die Räumlichkeiten in der Turmstraße betraten. Sie mussten feststellen, dass bisher unbekannte Täter durch Zerschlagen einer Fensterscheibe in die Innenräume gelangten. Dort wurden diverse Türen aufgebrochen und die Räume durchsucht. Ob es zu einem Entwendungsschaden gekommen ist, wird noch ermittelt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Eventuelle Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck.

